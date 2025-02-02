Желание Трампа устроить выборы на Украине объяснили

Новый глава Белого дома Дональд Трамп не желает больше иметь дел с президентом Украины Владимиром Зеленским и для этого хочет, чтобы там прошли выборы нового главы государства. Об этом заявил пребывающий в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Его процитировало РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленскому больше нет смысла «цепляться за власть» через продолжение конфликта с Россией.

Ранее также Дубинский заявил, что США намерены отправить Зеленского в отставку.

До этого появилась информация, что спецпосланник США на Украине Кит Келлог и другие чиновники Белого дома обсуждают побуждение Украины к проведению выборов. Пока же в администрации Трампа еще не знают, как на такие планы отреагирует Зеленский.

Также некоторые эксперты отметили, что после возвращения Трампа к власти Зеленский занял более «протрамповскую» позицию, пытаясь наладить с ним отношения.