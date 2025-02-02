Депутат Дубинский обвинил Зеленского в откате Украины на сто лет назад

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский виновен в том, что Украина оказалась отброшена на сто лет назад.

Депутат Дубинский обвинил Зеленского в откате Украины на сто лет назад
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Так украинский парламентарий прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об откате Украины на сотню лет, отметив, что тот не упомянул, кто несет ответственность за случившееся. Дубинский подчеркнул, что вина в этом лежит на всех, кто участвует в выработке решений Зеленского.

"Это те люди, которые, несмотря на угрозу войны с РФ, не предотвратили, а усугубили ее своими тупыми, антигосударственными и антинародными решениями", - написал он.

Дубинский подчеркнул, что в число указанных людей входит и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Сам же Зеленский после ухода экс-президента США Джо Байдена из Белого дома в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале боевых действий на территории Украины.

Среди прочего украинский парламентарий указал, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа. По мнению Дубинского, Зеленский выполняет функцию "затычки для разрешения ситуации".

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