Названа дата начала переговоров по второму этапу сделки по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились начать переговоры по второму этапу сделки по сектору Газа в Вашингтоне 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

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« Н е т а н ь я х у с е г о д н я в е ч е р о м п о г о в о р и л с У и т к о ф ф о м . С т о р о н ы д о г о в о р и л и с ь , ч т о п е р е г о в о р ы п о в т о р о м у э т а п у с д е л к и п о з а л о ж н и к а м н а ч н у т с я н а и х в с т р е ч е в В а ш и н г т о н е в б л и ж а й ш и й п о н е д е л ь н и к » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

В канцелярии добавили, что переговоры состоятся на 16-й день перемирия в Газе, как и предписано соглашением между сторонами.

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобожденных из плена граждан.

1 февраля стало известно, что власти Израиля освободили 183 палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с движением ХАМАС. 30 января из тюрем Израиля освободили 110 палестинских заключенных.

В свою очередь ХАМАС отпустил трех израильских заложников. Представители Красного Креста сопроводили израильтян к месту дислокации военных Армии обороны Израиля и ШАБАК в секторе Газа. Сообщалось, что после этого бывшие пленные пересекли границу еврейского государства и направились в пункт первоначального приема.