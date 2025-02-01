В Тбилиси проходит антиправительственная акция

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси, проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт. Об этом сообщает РИА Новости.

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В публикации отмечается, что граждане требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных в рамках предыдущих акций протестов.

По данным грузинских телекомпаний, оппозиционно настроенные активисты планируют 2 февраля прибегнуть к новой форме протеста — перекрыть автомагистрали у въезда в Тбилиси. МВД Грузии распространило заявление с предупреждением о том, что автомагистраль - это стратегически важный объект, и его перекрытие является уголовно наказуемым преступлением.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своей резолюцией по выборам в Грузии фактически стремится «отменить» выбор грузинского народа, это вмешательство во внутренние дела.

Недавно Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре.