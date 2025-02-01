Лидер экстремистской партии сжег Коран у посольства Турции в Дании

Лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. Видео он разместил в X.

29 января в Швеции был застрелен организатор другого показательного сожжения Корана - Салван Момика. После убийства датская служба безопасности и полиция Копенгагена запретили Палудану проводить демонстрации в столице в течение 24 часов. Лидер партии нарушил запрет в знак протеста. На видео радикал сообщил, что манифестация в субботу проведена, чтобы почтить память Момики.

Сжегший Коран Салван Момик застрелен в Швеции

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на различных ресурсах интернета. Его партия требует запрета ислама и депортации всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".