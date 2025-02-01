Трамп отдал приказ нанести удар по одному из главарей ИГ

Президент США Дональд Трамп отдал военным приказ нанести точечный удар по одному из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали. Об этом он сообщил на странице в своей соцсети Truth Social.

" Э т и у б и й ц ы , к о т о р ы х м ы о б н а р у ж и л и п р я ч у щ и м и с я в п е щ е р а х , у г р о ж а л и С о е д и н е н н ы м Ш т а т а м и н а ш и м с о ю з н и к а м . < . . . > П о с л а н и е И Г и в с е м о с т а л ь н ы м , к т о н а п а д е т н а а м е р и к а н ц е в , з а к л ю ч а е т с я в с л е д у ю щ е м : м ы н а й д е м в а с и у б ь е м ! " – у к а з а л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

Трамп также добавил, что в результате ударов было ликвидировано много террористов без нанесения вреда гражданским лицам.

В начале декабря прошлого года военные США нанесли несколько десятков авиаударов по более чем 75 целям на территории Сирии, в том числе по объектам ИГ. Удары были нанесены с целью не допустить активизации группировки в центральной Сирии на фоне смены власти в стране.

В ходе операции коалиции против террористов, которая проходила с 30 декабря 2024 года по 6 января 2025-го, погиб один боец сил международной коалиции под началом США, еще двое получили ранения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон намерен не допустить повторного появления ИГИЛ в Сирии.