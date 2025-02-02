Трамп: США нанесли высокоточные удары по террористам в Сомали

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что отдал военнослужащим приказ нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сомали.

Трамп приказал нанести авиаудары по террористам ИГ в Сомали
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«Утром я отдал приказ о нанесении высокоточных авиаударов по влиятельному организатору атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали», написал он.

Трамп подчеркнул, что «эти убийцы угрожали США и союзникам». Глава Белого дома подчеркнул, что США «удалось уничтожить пещеры, в которых они жили, и ликвидировать многих террористов».

Американский лидер отметил, что охота на упомянутого главаря ИГ велась долгие годы, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена «не действовала достаточно быстро».

«Я сделал это!» написал Трамп.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что авиаудары по объектам террористической организации «Исламское государство» в Сомали стали первой крупной операцией Соединенных Штатов с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны.

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