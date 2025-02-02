Трамп приказал нанести авиаудары по террористам ИГ в Сомали

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что отдал военнослужащим приказ нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сомали.

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« У т р о м я о т д а л п р и к а з о н а н е с е н и и в ы с о к о т о ч н ы х а в и а у д а р о в п о в л и я т е л ь н о м у о р г а н и з а т о р у а т а к И Г и д р у г и м т е р р о р и с т а м , к о т о р ы х о н з а в е р б о в а л и в о з г л а в и л в С о м а л и » , — н а п и с а л о н .

Трамп подчеркнул, что «эти убийцы угрожали США и союзникам». Глава Белого дома подчеркнул, что США «удалось уничтожить пещеры, в которых они жили, и ликвидировать многих террористов».

Американский лидер отметил, что охота на упомянутого главаря ИГ велась долгие годы, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена «не действовала достаточно быстро».

« Я с д е л а л э т о ! » — н а п и с а л Т р а м п .

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что авиаудары по объектам террористической организации «Исламское государство» в Сомали стали первой крупной операцией Соединенных Штатов с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны.