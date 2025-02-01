В США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине

США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине: Запад хочет, чтобы они состоялись до конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

СМИ: в США хотят, чтобы выборы на Украине прошли до конца 2025 года
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«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время военных конфликтов. Важно, чтобы они это сделали, это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», высказался Келлог.

Источник в украинском правительстве рассказал Reuters, что администрация Трампа пока официально не просила Украину провести президентские выборы до конца года.

Также в Белом доме идут обсуждения о необходимости требований о прекращении огня перед заключением более длительных договоренностей, сообщает агентство. По мнению источника, если на Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры с Москвой.

Ранее в России высказались об отношении Запада к вопросу легитимности Владимира Зеленского. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что Президент России Владимир Путин публично открыл политическую правду о нелегитимности президента Украины Зеленского. «Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы», — прокомментировал Карасин.