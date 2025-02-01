США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине: Запад хочет, чтобы они состоялись до конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

« В б о л ь ш и н с т в е д е м о к р а т и ч е с к и х с т р а н в ы б о р ы п р о в о д я т с я в о в р е м я в о е н н ы х к о н ф л и к т о в . В а ж н о , ч т о б ы о н и э т о с д е л а л и , э т о х о р о ш о д л я д е м о к р а т и и . В э т о м и з а к л ю ч а е т с я к р а с о т а п р о ч н о й д е м о к р а т и и , к о г д а у в а с е с т ь б о л е е ч е м о д и н ч е л о в е к , к о т о р ы й п о т е н ц и а л ь н о м о ж е т б а л л о т и р о в а т ь с я » , — в ы с к а з а л с я К е л л о г .

Источник в украинском правительстве рассказал Reuters, что администрация Трампа пока официально не просила Украину провести президентские выборы до конца года.

Также в Белом доме идут обсуждения о необходимости требований о прекращении огня перед заключением более длительных договоренностей, сообщает агентство. По мнению источника, если на Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры с Москвой.

Ранее в России высказались об отношении Запада к вопросу легитимности Владимира Зеленского. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что Президент России Владимир Путин публично открыл политическую правду о нелегитимности президента Украины Зеленского. «Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы», — прокомментировал Карасин.