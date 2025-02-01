Власти США предложили уволиться тушившим леса в Лос-Анджелесе пожарным

Американские власти разослали пожарным, тушившим лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, предложение уволиться по собственному желанию в преддверии масштабных сокращений, пишет газета Washington Post.

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Предложение, включающее в себя определенную компенсацию, должно побудить федеральных служащих уйти в отставку до конца сентября, либо они будут подпадут под риск увольнения в ходе масштабного сокращения.

По словам авторов статьи, призыв вызвал замешательство и тревогу у госслужащих разного профиля, но особенно глубоко задел федеральных лесных пожарных.

" М н о г и е и х н и х т о л ь к о н а ч а л и в о с с т а н а в л и в а т ь с я п о с л е б о р ь б ы с н е к о т о р ы м и и з с а м ы х р а з р у ш и т е л ь н ы х п о ж а р о в в и с т о р и и К а л и ф о р н и и " , – г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

В свою очередь, представитель национальной федерации федеральных служащих заявил, что получение такого письма подорвало боевой дух рабочих команд. Например, один из спасателей, принимавших участие в тушении последних лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Джастин Браун, заявил, что это стало для него пощечиной.

Вместе с тем те пожарные служащие, от работы которых зависит безопасность местных жителей на фоне учащающихся катастрофических лесных пожаров, ставят под сомнение свою работу и свое будущее. По словам пожарных и лидеров профсоюзов, федеральные пожарные команды уже недополучают зарплату и страдают от кадрового истощения.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло 27.

Согласно последним данным, площадь возгораний в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна. Как отмечал действующий президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

23 января в Лос-Анджелесе начал распространяться новый лесной пожар. Возгорание вспыхнуло в районе Кастаик и распространилось на 9,4 тысячи акров (38 квадратных километров). Порядка 31 тысяче жителям предписали срочно эвакуироваться.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.