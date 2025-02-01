В сербском Нови-Саде протестующие заблокировали три моста

В Нови-Саде на севере Сербии протестующие студенты заблокировали три городских моста. Об этом пишет портал Srbija danas.

Днем 1 ноября 2024 года года обвалился козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Погибли 15 человек. На фоне ЧП в Сербии начались массовые протесты.

Журналисты отметили, что учащиеся вузов с 15:00 (17:00 мск) перекрыли Мост Свободы, Варадинский мост и Жежелев мост. Они заявили, что будут блокировать объекты в течение суток.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.