Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Джорджеску выступил перед избирателями в социальной сети TikTok. Он прокомментировал положение дел на Украине и негативно отозвался о власти в Киеве.

« П о л и т и к а К и е в а н е с п о с о б с т в у е т м и р н о м у п р о ц е с с у , а л и ш ь р а з ж и г а е т к о н ф л и к т , ч т о п р и в е л о к м а с с о в о м у и с х о д у у к р а и н ц е в з а г р а н и ц у и э к о н о м и ч е с к о й д е с т а б и л и з а ц и и Е в р о п ы » , — с к а з а л п о л и т и к .

По его словам, политика Киева также довела страну и украинские семьи до разрушения.

Ранее Джорджеску обвинил в разжигании конфликта Зеленского и назвал его полудиктатором.