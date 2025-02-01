Кандидат в президенты Румынии выступил с заявлением об Украине
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.
Джорджеску выступил перед избирателями в социальной сети TikTok. Он прокомментировал положение дел на Украине и негативно отозвался о власти в Киеве.
«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт, что привело к массовому исходу украинцев за границу и экономической дестабилизации Европы», — сказал политик.
По его словам, политика Киева также довела страну и украинские семьи до разрушения.
Ранее Джорджеску обвинил в разжигании конфликта Зеленского и назвал его полудиктатором.