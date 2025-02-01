Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потратил 288 миллионов долларов на выборы 2024 года в США. Об этом сообщило The Washington Post (WP).

Издание отметило, что официальные данные о его пожертвованиях лишь укрепили его репутацию как одного из крупнейших и наиболее известных благотворителей в стране.

По мнению WP, благодаря финансовой поддержке Маск смог заручиться авторитетом в окружении президента США Дональда Трампа.

После победы Трампа на выборах Илон Маск взял в аренду огромный коттедж на территории Мар-а-Лаго за две тысячи долларов. В СМИ писали, что особняк расположен на территории отель-клуба во Флориде. Вместе с тем он находится недалеко от резиденции Трампа.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Во время своей речи на мероприятии Илон Маск показал жест, похожий на нацистское приветствие*. Другие посчитали этот жест «Салютом Беллами» — традиционный жест верности американскому флагу. Эта жестикуляция попала в эфиры государственных СМИ. Подробности инаугурации и первые заявления Трампа в роли главы государства — в материале «Вечерней Москвы».

*Нацистская символика, запрещенная в РФ.