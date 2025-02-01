Такер Карлсон назвал Зеленского «диктатором»
Известный американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского «диктатором». Он добавил, что украинский лидер правит с помощью оружия, убивает своих противников. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Карлсон провёл двусторонние дебаты с телеведущим CNN Пирсом Морганом. Стороны обсудили НАТО, СВО, политику России, США и Украины.
«Самоопределение — это основная идея демократии. На Украине ее нет, потому что там не было выборов. Они игнорируют выборы, потому что там правит диктатор по имени Зеленский. Если вы хотите сказать, что он диктатор, это прекрасно», — разъяснил Карлсон.
Журналист отметил, что его собеседник поддерживает диктаторов. Он добавил, что Великобритания, также, как и США, «поддерживало многих диктаторов».
Карлсон констатировал, что Моргану нравятся диктаторы, и выразил недоумение этим фактом.
Телеведущий в ответ заявил, что не считает Зеленского святым, но все же испытывает к нему симпатию как к политику. Он уточнил, что украинский лидер не является диктатором.
Журналист подчеркнул, что Зеленский правит силой, с помощью оружия, убивает своих противников. Затем спросил Моргана, чувствует ли он вину в связи с тем, что поддерживает диктатора. Телеведущий ответил отрицательно.
Карлсон сообщил ранее, что поддержка Зеленского наносит вред национальным интересам Соединенных Штатов.