Известный американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского «диктатором». Он добавил, что украинский лидер правит с помощью оружия, убивает своих противников. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Карлсон провёл двусторонние дебаты с телеведущим CNN Пирсом Морганом. Стороны обсудили НАТО, СВО, политику России, США и Украины.

« С а м о о п р е д е л е н и е — э т о о с н о в н а я и д е я д е м о к р а т и и . Н а У к р а и н е е е н е т , п о т о м у ч т о т а м н е б ы л о в ы б о р о в . О н и и г н о р и р у ю т в ы б о р ы , п о т о м у ч т о т а м п р а в и т д и к т а т о р п о и м е н и З е л е н с к и й . Е с л и в ы х о т и т е с к а з а т ь , ч т о о н д и к т а т о р , э т о п р е к р а с н о » , — р а з ъ я с н и л К а р л с о н .

Журналист отметил, что его собеседник поддерживает диктаторов. Он добавил, что Великобритания, также, как и США, «поддерживало многих диктаторов».

Карлсон констатировал, что Моргану нравятся диктаторы, и выразил недоумение этим фактом.

Телеведущий в ответ заявил, что не считает Зеленского святым, но все же испытывает к нему симпатию как к политику. Он уточнил, что украинский лидер не является диктатором.

Журналист подчеркнул, что Зеленский правит силой, с помощью оружия, убивает своих противников. Затем спросил Моргана, чувствует ли он вину в связи с тем, что поддерживает диктатора. Телеведущий ответил отрицательно.

Карлсон сообщил ранее, что поддержка Зеленского наносит вред национальным интересам Соединенных Штатов.