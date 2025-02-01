В Турции за пару дней закроют сотни отелей

Более 250 стамбульских отелей будут закрыты по итогам проверок на безопасность. Как сообщают СМИ, инспекции проведены контролирующими органами в связи с трагедией на горнолыжном курорте Карталкая.

« С в ы ш е 2 5 0 о т е л е й б у д у т з а к р ы т ы в С т а м б у л е п о и т о г а м и н с п е к ц и й » , — п е р е д а е т п о р т а л T 2 4 с о с с ы л к о й н а д а н н ы е а п п а р а т а г у б е р н а т о р а т у р е ц к о г о м е г а п о л и с а .

Отмечается, что подобные меры приняты после трагедии на курорте Карталкая 22 января.

При проверках в 12 префектурах Стамбула выявлены нарушения, включая отсутствие лицензий и проблемы с противопожарной безопасностью. Речь идет про 253 отеля, 64 из которых находятся в районе Бейоглу. Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что все гостиницы с выявленными нарушениями будут закрыты и опечатаны до понедельника, 3 февраля. Сейчас в городе находятся около трех тысяч отелей.

22 января в отеле Grand Kartal произошел пожар, в котором погибли 76 человек, включая большое количество детей. На тот момент в здании пребывало 238 гостей. В ходе расследования инцидента были задержаны 28 человек, из которых 19 арестованы, включая владельца отеля и управляющего.