В Турции за пару дней закроют сотни отелей

В Турции за пару дней закроют более 250 отелей
Более 250 стамбульских отелей будут закрыты по итогам проверок на безопасность. Как сообщают СМИ, инспекции проведены контролирующими органами в связи с трагедией на горнолыжном курорте Карталкая.
«Свыше 250 отелей будут закрыты в Стамбуле по итогам инспекций», — передает портал T24 со ссылкой на данные аппарата губернатора турецкого мегаполиса.
Отмечается, что подобные меры приняты после трагедии на курорте Карталкая 22 января.
При проверках в 12 префектурах Стамбула выявлены нарушения, включая отсутствие лицензий и проблемы с противопожарной безопасностью. Речь идет про 253 отеля, 64 из которых находятся в районе Бейоглу. Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что все гостиницы с выявленными нарушениями будут закрыты и опечатаны до понедельника, 3 февраля. Сейчас в городе находятся около трех тысяч отелей.
22 января в отеле Grand Kartal произошел пожар, в котором погибли 76 человек, включая большое количество детей. На тот момент в здании пребывало 238 гостей. В ходе расследования инцидента были задержаны 28 человек, из которых 19 арестованы, включая владельца отеля и управляющего.