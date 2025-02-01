Пять стран заявили о праве Палестины установить контроль над Газой

Сектор Газа является частью палестинских территорий и потому должен перейти под контроль Палестинской администрации. Признали право Палестины на контроль над регионом главы МИД пяти арабских стран по итогам встречи в Каире, передает ТАСС.

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Во встрече участвовали министры иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме них на мероприятии присутствовал генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины.

« М ы б у д е м р а б о т а т ь н а д т е м , ч т о б ы П Н А с м о г л а в ы п о л н я т ь с в о и о б я з а н н о с т и в с е к т о р е Г а з а , к о т о р ы й я в л я е т с я т а к о й ж е ч а с т ь ю п а л е с т и н с к и х т е р р и т о р и й , к а к З а п а д н ы й б е р е г и В о с т о ч н ы й И е р у с а л и м » , — з а я в и л и в с о о б щ е н и и г л а в М И Д .

Они подчеркнули, что такой шаг позволит международному сообществу справиться с последствиями гуманитарной катастрофы.

Руководители дипведомств добавили, что считают неприемлемым нарушение прав палестинцев, в том числе их права на землю, как посредством усиления поселенческой активности или аннексии территорий, так и под предлогом эвакуации. По их словам, подобные действия угрожают стабильности в регионе и подрывают мирное сосуществование населяющих Ближний Восток народов.

Ранее премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Мустафа пообещал восстановить сектор Газа с помощью США и Саудовской Аравии. По словам Мустафы, восстановление Газы создаст основу для нового регионального порядка, поскольку оно будет включать нормализацию дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией.