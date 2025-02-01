Сийярто посоветовал Испании серьезно отнестись к словам Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал испанцев серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о том, что Испания входит в БРИКС. Об этом венгерский дипломат сказал в интервью газете Debate.

В интервью у Сийярто спросили, считает ли он, что Трамп намеренно включил Испанию в число стран БРИКС, или это было недоразумением».

« П р е з и д е н т Т р а м п — п р е з и д е н т С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в , п о э т о м у я б ы п о с о в е т о в а л о т н е с т и с ь с е р ь е з н о к о в с е м е г о с л о в а м » , — о т в е т и л г л а в а в е н г е р с к о г о М И Д .

Он также отметил, что Трамп не забывает того, что ранее говорили о нем враждебно настроенные европейские политики.

« Я р а д , ч т о я н е н а и х м е с т е » , — д о б а в и л С и й я р т о .

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Испания является страной-членом БРИКС.