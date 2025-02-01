Сийярто посоветовал Испании серьезно отнестись к словам Трампа

Глава МИД Венгрии обратился с призывом к Испании
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал испанцев серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о том, что Испания входит в БРИКС. Об этом венгерский дипломат сказал в интервью газете Debate.
В интервью у Сийярто спросили, считает ли он, что Трамп намеренно включил Испанию в число стран БРИКС, или это было недоразумением».
«Президент Трамп — президент Соединенных Штатов, поэтому я бы посоветовал отнестись серьезно ко всем его словам», — ответил глава венгерского МИД.
Он также отметил, что Трамп не забывает того, что ранее говорили о нем враждебно настроенные европейские политики.
«Я рад, что я не на их месте», — добавил Сийярто.
В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Испания является страной-членом БРИКС.