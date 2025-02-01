Глава МИД Венгрии обратился с призывом к Испании

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал испанцев серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о том, что Испания входит в БРИКС. Об этом венгерский дипломат сказал в интервью газете Debate.

Сийярто посоветовал Испании серьезно отнестись к словам Трампа
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В интервью у Сийярто спросили, считает ли он, что Трамп намеренно включил Испанию в число стран БРИКС, или это было недоразумением».

«Президент Трамп президент Соединенных Штатов, поэтому я бы посоветовал отнестись серьезно ко всем его словам», ответил глава венгерского МИД.

Он также отметил, что Трамп не забывает того, что ранее говорили о нем враждебно настроенные европейские политики.

«Я рад, что я не на их месте», добавил Сийярто.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Испания является страной-членом БРИКС.