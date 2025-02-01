Лидеры западных стран перестали скрывать свое расположение к фашизму, рассказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Об этом пишет InfoBRICS.

Накануне экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова рекомендовала в соцсетях «повторить» блокаду Ленинграда. По ее оценке, аналогичного эффекта можно будет добиться путем введения со стороны Запада еще более жестких санкций против России.

Журналисты отметили, что позже политик удалила публикацию на фоне крайне негативных комментариев в интернете.

« З а п а д н ы е л и д е р ы у ж е н е с к р ы в а ю т р а с п о л о ж е н и е к ф а ш и з м у . В н е к о т о р ы х с т р а н а х Е в р о п ы н е н а в и с т ь к Р о с с и и д о с т и г а е т п у г а ю щ и х п о к а з а т е л е й , ч т о в ы з ы в а е т м р а ч н ы е о ж и д а н и я о т н о с и т е л ь н о б у д у щ е г о б е з о п а с н о с т и в р е г и о н е » , — п о я с н и л Л е й р о с .

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не забывать высказываний европейских политиков.

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Кроме того, он пожелал таким политикам, как Немцова, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м».