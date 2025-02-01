Известный американский журналист Такер Карлсон поставил на место британского телеведущего Пирса Моргана в ходе дискуссии о роли НАТО в современном мире. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По мнению телеведущего, Североатлантический альянс является оборонительной организацией, он всегда действует в рамках защиты, никогда не совершает упреждающие или агрессивные действия.

Карлсон удивился словам собеседника, напомнил о том, что самолеты НАТО бомбили христиан в Югославии. Он добавил, что это было «наступление».

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На вопрос журналиста о том, как было создано Косово, Морган ответил, что его основание явилось результатом оборонительных действий. Он добавил, что альянс никогда не действовал в одностороннем порядке, никогда ни на кого не нападал, пока не нападали на него.

« Х о р о ш о , т о г д а к т о в Ю г о с л а в и и н а п а л н а Н А Т О ? Л у ч ш е п р о с т о п р и з н а й т е п о р а ж е н и е , с к л о н и т е г о л о в у и с к а ж и т е , ч т о п р е к л о н я е т е с ь п е р е д д о с т о в е р н ы м з н а н и е м . П о л н о с т ь ю о ш и б л и с ь . И т е п е р ь н е м о ж е т е п о в е р и т ь , ч т о т а к о ш и б л и с ь » , — п о т р е б о в а л К а р л с о н .

Журналист напомнил, что цель НАТО заключалась в том, чтобы удержать СССР от нападения на Западную Европу. Вместе с тем, подчеркнул он, Союз распался несколько десятков лет назад, соответственно, альянс следует вообще распустить.

По его оценке, мнение Моргана является своего рода психическим заболеванием, зависимостью.

Карлсон резюмировал, что неважно, что человек выбирает — НАТО или водку: и то, и то убивает того, кто убежден, что они несут спасение.