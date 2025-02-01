В МИД Узбекистана отреагировали на провокационный ролик на YouTube

Видеоролик с оскорблением узбекского народа был сфабрикован, чтобы внести разлад в отношения между Москвой и Ташкентом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству Dunyo.

© Газета.Ru

« К а к т о л ь к о в с е т и б ы л о б н а р у ж е н э т о т р о л и к , в о п е р а т и в н о м п о р я д к е п о д и п л о м а т и ч е с к и м к а н а л а м с в я з а л и с ь с р о с с и й с к о й с т о р о н о й . < … > П о и т о г а м п р о в е д е н н о й п р о в е р к и в ы я с н и л о с ь , ч т о д а н н ы й м а т е р и а л и м е е т п р о в о к а ц и о н н ы й х а р а к т е р , б ы л с ф а б р и к о в а н д е с т р у к т и в н ы м и с и л а м и , к о т о р ы е п ы т а ю т с я в н е с т и р а з л а д в о т н о ш е н и я м е ж д у н а ш и м и н а р о д а м и » , — с к а з а л Б у р х а н о в .

ФСБ уже нашла гражданина Украины, который от имени якобы гражданина РФ шовинистически высказывался в сети о представителях узбекской нации.

ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина

В пресс-службе ФСБ уточнили, что автором оскорблений является уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. На данный момент он находится на Украине и поддерживает Вооруженные силы страны (ВСУ). Ролик опубликовали на YouTube-канале, якобы подконтрольном спецслужбам Литвы.