В МИД Узбекистана отреагировали на провокационный ролик на YouTube

Видеоролик с оскорблением узбекского народа был сфабрикован, чтобы внести разлад в отношения между Москвой и Ташкентом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству Dunyo.
«Как только в сети был обнаружен этот ролик, в оперативном порядке по дипломатическим каналам связались с российской стороной. <…> По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — сказал Бурханов.
ФСБ уже нашла гражданина Украины, который от имени якобы гражданина РФ шовинистически высказывался в сети о представителях узбекской нации.
ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
В пресс-службе ФСБ уточнили, что автором оскорблений является уроженец Николаевской области Николай Кочмарик. На данный момент он находится на Украине и поддерживает Вооруженные силы страны (ВСУ). Ролик опубликовали на YouTube-канале, якобы подконтрольном спецслужбам Литвы.