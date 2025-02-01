В Британии раскрыли судьбу перешедших под контроль РФ территорий Украины

Россия сохранит за собой большую часть занятых земель на территории Украины, предположил известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

По его мнению, президент США Дональд Трамп сможет договориться с Москвой.

Эксперт выразил надежду на то, что переговоры пройдут в ближайшее время. Он пояснил, что «слишком много людей умирает».

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Ранее Морган в эфире воскресного шоу «С Лаурой Куэнссберг» рассказал, что Трамп — деловой человек, он считает, что военные конфликты мешают бизнесу.

На фоне этого телеведущий заметил, что президент США приложит все силы к тому, чтобы завершить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.