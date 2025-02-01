Глава МИД Венгрии заявил о поражении Украины на поле боя
ЕС выбрал в отношении Украины «ужасную и трагическую стратегию». В итоге Киев проигрывает на боле боя, несмотря на перечисленные ему сотни миллиардов евро, а Россия набирает обороты. Об этом в интервью испанской газете Debate заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Журналисты напомнили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несколько месяцев назад встречался с президентом России Владимиром Путиным.
«Чего добивался премьер-министр этой встречей, и какой выход видит Венгрия из украинского кризиса?» — спросили у Сийярто. «Европейский Союз выбрал ужасную и трагическую стратегию в отношении конфликта на Украине. Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, им отправили оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков был результат? Россия набирает обороты, а Украина отступает. Сотни тысяч людей погибли. Вот почему сейчас мы должны остановиться», — ответил Сийярто.
По его словам, решение необходимо принимать не на поле боя, а за столом переговоров.
Сийярто отметил, что «мы надеемся, что президент Трамп достаточно силен, чтобы переломить ситуацию и прийти к какому-то соглашению».
Глава венгерского МИД добавил, что в настоящее время реальность состоит в том, что Украина проигрывает. Поэтому Киев также должен быть заинтересован в остановке конфликта и начале переговоров.