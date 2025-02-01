ЕС выбрал в отношении Украины «ужасную и трагическую стратегию». В итоге Киев проигрывает на боле боя, несмотря на перечисленные ему сотни миллиардов евро, а Россия набирает обороты. Об этом в интервью испанской газете Debate заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Журналисты напомнили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несколько месяцев назад встречался с президентом России Владимиром Путиным.

« Ч е г о д о б и в а л с я п р е м ь е р - м и н и с т р э т о й в с т р е ч е й , и к а к о й в ы х о д в и д и т В е н г р и я и з у к р а и н с к о г о к р и з и с а ? » — с п р о с и л и у С и й я р т о . « Е в р о п е й с к и й С о ю з в ы б р а л у ж а с н у ю и т р а г и ч е с к у ю с т р а т е г и ю в о т н о ш е н и и к о н ф л и к т а н а У к р а и н е . У к р а и н ц а м б ы л и в ы п л а ч е н ы с о т н и м и л л и а р д о в е в р о , и м о т п р а в и л и о р у ж и е н а с о т н и м и л л и а р д о в е в р о . К р о м е т о г о , б ы л и п р и м е н е н ы с а н к ц и и , к о т о р ы е у б и л и о т н о ш е н и я Е С и Р о с с и и . И к а к о в б ы л р е з у л ь т а т ? Р о с с и я н а б и р а е т о б о р о т ы , а У к р а и н а о т с т у п а е т . С о т н и т ы с я ч л ю д е й п о г и б л и . В о т п о ч е м у с е й ч а с м ы д о л ж н ы о с т а н о в и т ь с я » , — о т в е т и л С и й я р т о .

По его словам, решение необходимо принимать не на поле боя, а за столом переговоров.

Сийярто отметил, что «мы надеемся, что президент Трамп достаточно силен, чтобы переломить ситуацию и прийти к какому-то соглашению».

Глава венгерского МИД добавил, что в настоящее время реальность состоит в том, что Украина проигрывает. Поэтому Киев также должен быть заинтересован в остановке конфликта и начале переговоров.