Маск призвал Европу создать аналог MAGA

Американский бизнесмен Илон Маск призвал европейцев создать аналог движения MAGA (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») — MEGA. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

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« Ж и т е л и Е в р о п ы : п р и с о е д и н я й т е с ь к д в и ж е н и ю M E G A ! С д е л а е м Е в р о п у с н о в а в е л и к о й ! ! » , — н а п и с а л м и л л и а р д е р .

До этого Маск назвал правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) единственной надеждой для ФРГ. «АдГ — единственная надежда Германии», — написал он в ответ на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал отвратительным фактом поддержку Маском правых политиков в Европе. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что подобное вредит демократии в европейских странах.