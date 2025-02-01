TikTok удалил песню "Йоу, русские" после обращения Минкульта Казахстана

Социальная сеть TikTok удалилa песню «Йоу, русские» после жалобы министерства культуры Казахстана. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Кочетов, передает ТАСС.

TikTok удалил песню с элементами русофобии после обращения властей Казахстана
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В песне присутствует нецензурная брань в адрес русских. По словам Кочетова, Минкультуры направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

27 января 2025 года контент был удален с площадки TikTok.

По данным Минкульта Казахстана, указанная песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах, в том числе на видеохостинге YouTube и в соцсети «ВКонтакте».

Соцсеть TikTok в 2022 году приостановила распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории России.

19 января в Госдуме заявили, что TikTok может вернуться в Россию после блокировки приложения в США. По словам зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова, компания после ухода с американского рынка может зайти на те, где ей «никто не мешает», в том числе и на российский.

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