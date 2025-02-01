В Стамбуле решили закрыть свыше 250 отелей

Свыше 250 отелей в Стамбуле закроют из-за нарушений лицензий и безопасности, выявленных в 12 префектурах, пишет портал Т24.

В Стамбуле в ближайшие дни закроют и опечатают более 250 отелей, передает ТАСС.

В результате проверок в 12 префектурах было выявлено отсутствие лицензий и нарушения, в том числе противопожарной безопасности, в 253 отелях.

Из них 64 отеля находятся в районе Бейоглу, который особенно популярен среди иностранцев.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что все гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут закрыты и опечатаны до конца недели, а крайний срок установлен на 3 февраля.

Всего в Стамбуле насчитывается около 3 тыс. гостиниц, и инспекции были проведены в ответ на недавние инциденты с безопасностью в других туристических районах Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции начали проводить проверки отелей после трагедии, произошедшей на горнолыжном курорте в стране. В январе на пожаре отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции погибли 78 человек. Сам отель позже решили снести.