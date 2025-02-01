Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол

Супруга принца Уильяма решилась на неожиданный поступок

Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол
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Кейт Миддлтон не отличается бунтарским нравом. Однако на днях во время официальной процессии она решилась на неожиданный поступок, нарушив королевский протокол. Принцесса Кембриджская отделилась от сопровождавших, чтобы пообщаться с маленькой девочкой.

Все произошло во время поездки жены принца Уильяма в южный Уэльс. Кейт посетила детский хоспис, с удовольствием проведя время вместе с маленькими пациентами. Она занялась с детьми рисованием, скрасив малышам досуг.

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Возвращаясь из хосписа, Миддлтон приказала остановить машину и прямо по траве направилась к маленькой девочке. Ей оказалась трехлетняя Лили-Роуз Логан. Малышка позвала принцессу, и та не смогла удержаться, решив пообщаться с ребенком. Девочка спросила у Кейт, действительно ли та является настоящей принцессой.

«Да, я настоящая принцесса! Я просто захотела подойти к тебе, поздороваться и посмотреть твою деревню, познакомиться с ней»,  призналась Миддлтон.

Лили-Роуз попыталась подарить королевской особе игрушку в виде банана, но та вежливо отказалась. Вместо этого принцесса рассказала девочке о своем визите на местную фабрику, которую также посетила.

«Знаешь, чем они там занимаются? Они делают носки и свитера. Это очень интересно. Может когда ты подрастешь, сходишь посмотреть? Это просто потрясающе, как это все создается!»  порекомендовала Кейт.

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Кейт Миддлтон