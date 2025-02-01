Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол

Супруга принца Уильяма решилась на неожиданный поступок

Кейт Миддлтон не отличается бунтарским нравом. Однако на днях во время официальной процессии она решилась на неожиданный поступок, нарушив королевский протокол. Принцесса Кембриджская отделилась от сопровождавших, чтобы пообщаться с маленькой девочкой.

Все произошло во время поездки жены принца Уильяма в южный Уэльс. Кейт посетила детский хоспис, с удовольствием проведя время вместе с маленькими пациентами. Она занялась с детьми рисованием, скрасив малышам досуг.

Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где проходила курс лечения

Возвращаясь из хосписа, Миддлтон приказала остановить машину и прямо по траве направилась к маленькой девочке. Ей оказалась трехлетняя Лили-Роуз Логан. Малышка позвала принцессу, и та не смогла удержаться, решив пообщаться с ребенком. Девочка спросила у Кейт, действительно ли та является настоящей принцессой.

« Д а , я н а с т о я щ а я п р и н ц е с с а ! Я п р о с т о з а х о т е л а п о д о й т и к т е б е , п о з д о р о в а т ь с я и п о с м о т р е т ь т в о ю д е р е в н ю , п о з н а к о м и т ь с я с н е й » , — п р и з н а л а с ь М и д д л т о н .

Лили-Роуз попыталась подарить королевской особе игрушку в виде банана, но та вежливо отказалась. Вместо этого принцесса рассказала девочке о своем визите на местную фабрику, которую также посетила.