Новый президент США Дональд Трамп может заключить сделку с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу Украины, если сможет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти». Об этом сообщил бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Financial Times.

« В о п р о с в т о м , с м о ж е т л и н ы н е ш н я я а д м и н и с т р а ц и я п р о я в и т ь д о с т а т о ч н у ю в ы д е р ж к у , ч т о б ы П у т и н у в и д е л , ч т о м ы с о б и р а е м с я д е р ж а т ь с я , а и з д е р ж к и б у д у т п р о д о л ж а т ь р а с т и . В т а к о м с л у ч а е я д е й с т в и т е л ь н о с ч и т а ю , ч т о н у ж н о з а к л ю ч и т ь с д е л к у » , — з а я в и л о н .

До этого издание Associated Press писало, что Трамп ушел от ответа на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине. При этом президент отметил, что контакты начались. Трамп не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с Москвой, однако подчеркнул, что стороны «уже ведут переговоры».

Стали известны детали подготовки переговоров Трампа и Путина

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с новой администрацией США, в том числе по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Однако в Кремле подчеркивали, что на данный момент от команды президента Дональда Трампа не поступало конкретных инициатив по урегулированию конфликта.