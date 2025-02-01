Минобороны США засекретило имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Пентагон раскрыл данные только о двух из трех членов экипажа военного вертолета BlackHawk, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном. Имя третьего летчика не разглашается, пишет «Российская газета».

Авиакатастрофа произошла 30 января в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана в районе Вашингтона. В воздухе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет.

В ведомстве заметили, что в экипаж Sikorsky UH-60 входили сержант Райан Остин О'Хара и старшина Эндрю Лойд Ивс.

« П о т р е б о в а н и ю с е м ь и и м я т р е т ь е г о с о л д а т а с е й ч а с н е б у д е т р а з г л а ш а т ь с я » , — п о я с н и л и в П е н т а г о н е .

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил ранее, что экипаж вертолета был «довольно опытным», к тому же пилоты использовали очки ночного видения.

Пилоты били тревогу: в США предупреждали о риске катастрофы над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп заявил, в свою очередь, что именно очки повлияли на действия пилота — они могли исказить обзор.