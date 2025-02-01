Минобороны США засекретило имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Пентагон засекретил имя одного из военных, погибших при столкновении вертолета с лайнером
Пентагон раскрыл данные только о двух из трех членов экипажа военного вертолета BlackHawk, который врезался в самолет в небе над Вашингтоном. Имя третьего летчика не разглашается, пишет «Российская газета».
Авиакатастрофа произошла 30 января в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана в районе Вашингтона. В воздухе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет.
В ведомстве заметили, что в экипаж Sikorsky UH-60 входили сержант Райан Остин О'Хара и старшина Эндрю Лойд Ивс.
«По требованию семьи имя третьего солдата сейчас не будет разглашаться», — пояснили в Пентагоне.
Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил ранее, что экипаж вертолета был «довольно опытным», к тому же пилоты использовали очки ночного видения.
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Президент США Дональд Трамп заявил, в свою очередь, что именно очки повлияли на действия пилота — они могли исказить обзор.