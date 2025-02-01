На Западе испугались потерять «огромную сокровищницу» ресурсов Украины

Запад может лишиться стратегически важных ресурсов на Украине, эти ресурсы могут перейти в распоряжение России. Об этом в статье для журнала National Interest заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

На Западе испугались потерять «огромную сокровищницу» ресурсов Украины
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"Украина является одним из основных экспортеров титана и марганца в США, где они используются в американской аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности", - напомнил он.

По словам главы эстонского МИД, критически важные минералы Украины находятся "чрезвычайно близко к нынешней линии фронта". Если эти ресурсы попали бы в руки России, то Москва получила бы "огромную сокровищницу".

Муженко: Украина потеряла половину природных ресурсов с вхождением регионов в РФ

До этого бывший главком ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что Киев потерял половину природных ресурсов с вхождением четырех регионов в состав России.

В январе 2025 года глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине. Он сказал, что страны Запада будут претендовать на полезные ископаемые Украины.

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