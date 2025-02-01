Запад может лишиться стратегически важных ресурсов на Украине, эти ресурсы могут перейти в распоряжение России. Об этом в статье для журнала National Interest заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

" У к р а и н а я в л я е т с я о д н и м и з о с н о в н ы х э к с п о р т е р о в т и т а н а и м а р г а н ц а в США, где они используются в американской аэрокосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности", - напомнил он.

По словам главы эстонского МИД, критически важные минералы Украины находятся "чрезвычайно близко к нынешней линии фронта". Если эти ресурсы попали бы в руки России, то Москва получила бы "огромную сокровищницу".

Муженко: Украина потеряла половину природных ресурсов с вхождением регионов в РФ

До этого бывший главком ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что Киев потерял половину природных ресурсов с вхождением четырех регионов в состав России.

В январе 2025 года глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что военная и экономическая помощь стран Запада больно аукнется Украине. Он сказал, что страны Запада будут претендовать на полезные ископаемые Украины.