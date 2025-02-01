В Белом доме проговорились о планах Трампа «манипулировать» РФ и Украиной
Президент США Дональд Трамп будет оказывать давление как на Москву, так и на Киев в попытке урегулировать украинский конфликт, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник американского лидера Кит Келлог. По его словам, хозяин Белого дома является «мастером по заключению сделок» и четко знает, где можно надавить, а где не стоит.
Вот этого рода вещи мы рассматриваем. Говорим о том, как оказать давление не только на россиян <...>, но также на украинцев. Мы предоставим им позитивные инициативы, и также используем точки давления на них, — подчеркнул Келлог.
Ранее Трамп заявил, что ведет «очень серьезное» обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. При этом политик не стал раскрывать подробности этих переговоров. Также американский лидер не назвал точную дату встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным
До этого отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США все еще имеет возможность улучшить отношения с Россией. По его словам, для этого хозяину Белого дома нужно признать роль СССР в борьбе с нацистской Германией. Кроме того, по мнению Риттера, Трамп должен сообщить Путину о своем намерении отправить в Москву высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы 9 мая.