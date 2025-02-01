В Белом доме проговорились о планах Трампа «манипулировать» РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп будет оказывать давление как на Москву, так и на Киев в попытке урегулировать украинский конфликт, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник американского лидера Кит Келлог. По его словам, хозяин Белого дома является «мастером по заключению сделок» и четко знает, где можно надавить, а где не стоит.

В о т э т о г о р о д а в е щ и м ы р а с с м а т р и в а е м . Г о в о р и м о т о м , к а к о к а з а т ь д а в л е н и е н е т о л ь к о н а р о с с и я н < . . . > , н о т а к ж е н а у к р а и н ц е в . М ы п р е д о с т а в и м и м п о з и т и в н ы е и н и ц и а т и в ы , и т а к ж е и с п о л ь з у е м т о ч к и д а в л е н и я н а н и х , — п о д ч е р к н у л К е л л о г .

Ранее Трамп заявил, что ведет «очень серьезное» обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. При этом политик не стал раскрывать подробности этих переговоров. Также американский лидер не назвал точную дату встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным

До этого отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США все еще имеет возможность улучшить отношения с Россией. По его словам, для этого хозяину Белого дома нужно признать роль СССР в борьбе с нацистской Германией. Кроме того, по мнению Риттера, Трамп должен сообщить Путину о своем намерении отправить в Москву высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы 9 мая.