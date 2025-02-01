Киев с приходом к власти в США президента Дональда Трампа возобновил попытки добиться от Запада использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, "украинские чиновники возобновили попытки получить доступ к миллиардам долларов замороженных российских активов, надеясь убедить Трампа переломить сопротивление в Европе". По оценке WP, "Киев ожидает, что альтернативный источник средств на поставки оружия и восстановление заинтересует Трампа, стремящегося прекратить зарубежную помощь".

Газета отмечает, что эти попытки Киев предпринимает, "продолжая терять территории по линии фронта". При этом украинские чиновники "говорят, что не знают позиции новой администрации" США по данному вопросу, подчеркивает WP. Издание констатирует, что их замысел "имеет мало шансов на успех без более широкой поддержки в Европе", где такие страны как "Германия и Франция по-прежнему выступают категорически против конфискации" замороженных российских активов.

В Госдуме раскрыли судьбу замороженных российских активов при Трампе

24 января спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что новая администрация обсудит возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине. При этом Келлог уточнил, что данный подход не является решением всех проблем, связанных с конфликтом на Украине, но он заслуживает внимания.

Газета Politico проинформировала, что госсекретарь Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Отмечалось, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем. Позже агентство Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.

Осенью 2024 года лидеры стран Группы семи приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд "за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России". При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В декабре прошлого года Киев получил первые средства за счет доходов от замороженных российских активов от США в размере $1 млрд. 10 января первый транш за счет активов РФ в размере €3 млрд Украине перевел ЕС. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перевод Украине средств за счет доходов от замороженных Западом российских активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования.