Вучич назвал массовые протесты в Сербии попыткой иностранных спецслужб разрушить страну

Президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что проблемы заключается не в том, что политические оппоненты хотят свержения действующего главы государства, а в их желании разрушить Сербию.

« И т о , ч т о м ы в и д и м в п о с л е д н и е м е с я ц ы — э т о п р я м а я п о п ы т к а и н о с т р а н н ы х р а з в е д ы в а т е л ь н ы х а г е н т с т в р а з р у ш и т ь н а ш у с т р а н у » , — п о д ч е р к н у л Вучич.

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. 28 января премьер-министр страны Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов и массовой забастовки студентов и предприятий.