Раскрыта причина угроз Канаде и Мексике от Трампа

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на нефть из Канады и Мексики являются желанием усилить свою переговорную позицию по вопросу справедливой торговли с этими странами. Об этом заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

« У с и л и в а е т с в о и п е р е г о в о р н ы е п о з и ц и и д л я т о г о , ч т о б ы к о г д а о н в ы й д е т н е п о с р е д с т в е н н о в п е р е г о в о р ы с р у к о в о д с т в о м К а н а д ы и л и М е к с и к и , о н у ж е д и к т о в а л с в о и у с л о в и я » , — п о я с н и л п о л и т о л о г .

Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным

Он отметил, что было бы опасно вводить пошлины на канадское и мексиканское «черное золото», поскольку это крупнейшие поставщики в США тяжелой сернистой нефти, под которую заточены многие американские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее 31 января Трамп подтвердил, что анонсированные 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики, будут введены.