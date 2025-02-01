В США допустили, что Трамп начнет войну с Мексикой

Борьба с картелями в Мексике, которой планирует заняться президент США Дональд Трамп, может обернуться боевыми действиями между двумя государствами. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

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« Д у м а ю л и я , ч т о б у д е т в о й н а с М е к с и к о й ? Д а , к с о ж а л е н и ю . Я д у м а ю , ч т о Т р а м п с ч и т а е т э т о ч е м - т о , ч т о м о ж н о с д е л а т ь » , — п о д ч е р к н у л о н .

Трамп подтвердил введение пошлин на товары из Канады и Мексики

По словам бывшего американского разведчика, новый глава Пентагона «очень агрессивный», а общество считает, что спецподразделения в США готовы на любое развитие событий в целях отстаивания национальных интересов.

При этом Риттер отметил, что Соединенные Штаты США едва ли готовы к ответным действиям со стороны мексиканских картелей.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, начнет вводить тарифы в отношении товаров из Канады и Мексики с 1 марта.

Ранее Мексика указала Google на пределы полномочий Трампа.