Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу. Его слова приводит РИА Новости.

Вольф назвал главу МИД ФРГ Бербок тщеславной и позорной. Он также раскритиковал министра экономики, вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который «погружает экономику в затяжную рецессию».

Бербок заявила о готовности ЕС взять ответственность за свою защиту

« О н и [ н е м е ц к и е п о л и т и к и ] с п у с к а ю т с о т н и т ы с я ч е в р о и з д е н е г н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в н а п о е з д к и , д о р о г и х п а р и к м а х е р о в и ф о т о г р а ф о в д л я т щ е с л а в н о й с а м о р е к л а м ы , к а к н а ш а п о з о р н а я м и н и с т р и н о с т р а н н ы х д е л [ А н н а л е н а Б е р б о к ) » , — о т м е т и л о н в д о к л а д е , к о т о р ы й п р е з е н т о в а л в С а н к т - П е т е р б у р г с к о м г у м а н и т а р н о м у н и в е р с и т е т е п р о ф с о ю з о в .

Ранее Вольф призвал немцев и русских больше никогда не воевать. Он подчеркнул, что Россия и Германия могут прийти к прочному миру и дружбе.