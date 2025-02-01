В Германии назвали Бербок тщеславной и позорной

Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу. Его слова приводит РИА Новости.

В Германии назвали Бербок тщеславной и позорной
© РИА Новости

Вольф назвал главу МИД ФРГ Бербок тщеславной и позорной. Он также раскритиковал министра экономики, вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который «погружает экономику в затяжную рецессию».

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«Они [немецкие политики] спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на поездки, дорогих парикмахеров и фотографов для тщеславной саморекламы, как наша позорная министр иностранных дел [Анналена Бербок)», отметил он в докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Ранее Вольф призвал немцев и русских больше никогда не воевать. Он подчеркнул, что Россия и Германия могут прийти к прочному миру и дружбе.

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Анналена Бербок