В ФБР ждут массовых чисток против агентов по делам Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную программу чисток среди агентов Федерального бюро расследований (ФБР), замешанных в делах Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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« Н е я с н о , с к о л ь к о а г е н т о в м о ж е т б ы т ь з а т р о н у т о , н о ч и н о в н и к и р а б о т а ю т н а д в ы я в л е н и е м п о т е н ц и а л ь н о с о т е н д л я в о з м о ж н о г о у в о л ь н е н и я » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Требования Трампа вызвали гнев в ФБР

Отмечается, что особый интерес вызывают те агенты, которые работали над расследованиями специального прокурора Джека Смита предполагаемых попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года и его предполагаемого неправильного обращения с секретными документами.

До этого телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от некоторых высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию.

Ранее CNN узнал о планах Трампа провести переговоры с Путиным после инаугурации.