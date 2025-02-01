Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что на Западе продолжают верить в устаревшие стереотипы о России, которые не соответствуют действительности. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

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Меркурис обвинил Запад в поддержке стереотипов о России: по его мнению, еще 30-40 лет считалось, что «Россия — это бензоколонка, притворяющаяся страной». Он отметил, что политикам приятно считать этот тезис достоверным, поэтому они не могут от него отказаться и посмотреть на происходящее объективно.

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« В с е з а я в л е н и я о т о м , ч т о с а н к ц и и п р и в е д у т к ф и н а н с о в о м у к р и з и с у в Р о с с и и , к о т о р ы й , в с в о ю о ч е р е д ь , п р и в е д е т к т о м у , ч т о р о с с и й с к а я э к о н о м и к а р у х н е т к а к к а р т о ч н ы й д о м и к < … > , н е и м е л и н и ч е г о о б щ е г о с р е а л ь н о с т ь ю » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее Меркурис отметил, что санкции стран Запада бесполезны и коллапса России не будет ни завтра, ни даже через 10 лет. Он добавил, что западные элиты до сих пор верят, что Россия из-за санкций «застряла в 2000-х годах».