Трамп выразил соболезнования связи с крушением самолёта в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Филадельфии.

Трамп выразил соболезнования связи с крушением самолета в Филадельфии
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«Грустно видеть, что в Филадельфии в штате Пенсильвания упал самолёт. Погибло ещё больше невинных душ», написал он в соцсети Truth Social.

Как отмечает РИА Новости, Трамп при этом подчеркнул, что в реагирование на инцидент полностью вовлечены «его люди».

Раскрыты подробности крушения самолета в Филадельфии

Ранее министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что на борту самолёта в Филадельфии находились шесть человек.

1 февраля в Филадельфии рядом с жилыми домами упал самолёт. Позже в Express US заявили, что разбившийся самолёт был медицинским бортом модели Lear 55.

По словам радиоведущего Fox News Рича Зеоли, на борту могли взорваться баллоны с кислородом.

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