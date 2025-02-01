Трамп выразил соболезнования связи с крушением самолета в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Филадельфии.

« Г р у с т н о в и д е т ь , ч т о в Ф и л а д е л ь ф и и в ш т а т е П е н с и л ь в а н и я у п а л с а м о л ё т . П о г и б л о е щ ё б о л ь ш е н е в и н н ы х д у ш » , — н а п и с а л о н в с о ц с е т и T r u t h S o c i a l .

Как отмечает РИА Новости, Трамп при этом подчеркнул, что в реагирование на инцидент полностью вовлечены «его люди».

Раскрыты подробности крушения самолета в Филадельфии

Ранее министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что на борту самолёта в Филадельфии находились шесть человек.

1 февраля в Филадельфии рядом с жилыми домами упал самолёт. Позже в Express US заявили, что разбившийся самолёт был медицинским бортом модели Lear 55.

По словам радиоведущего Fox News Рича Зеоли, на борту могли взорваться баллоны с кислородом.