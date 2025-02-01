Трамп выразил соболезнования связи с крушением самолета в Филадельфии

Трамп выразил соболезнования связи с крушением самолёта в Филадельфии
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Филадельфии.
«Грустно видеть, что в Филадельфии в штате Пенсильвания упал самолёт. Погибло ещё больше невинных душ», — написал он в соцсети Truth Social.
Как отмечает РИА Новости, Трамп при этом подчеркнул, что в реагирование на инцидент полностью вовлечены «его люди».
Раскрыты подробности крушения самолета в Филадельфии
Ранее министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что на борту самолёта в Филадельфии находились шесть человек.
1 февраля в Филадельфии рядом с жилыми домами упал самолёт. Позже в Express US заявили, что разбившийся самолёт был медицинским бортом модели Lear 55.
По словам радиоведущего Fox News Рича Зеоли, на борту могли взорваться баллоны с кислородом.