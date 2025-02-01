Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф обвинил США в том, что они уничтожили возможность построить суверенную Европу, сотрудничающую с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

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« П о с л е р а с п а д а С С С Р , в о з м о ж н о , п о я в и л с я ш а н с п о с т р о и т ь е д и н у ю , м и р н у ю , с в о б о д н у ю и с у в е р е н н у ю Е в р о п у в с о т р у д н и ч е с т в е с Р о с с и е й » , — п о д ч е р к н у л у ч е н ы й .

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Он вспомнил речь президента России Владимира Путина в бундестаге, в которой он изложил возможности сотрудничества между европейскими странами и Москвой. Однако Соединенные Штаты не дали реализовать этот шанс, поскольку потеряли бы свою гегемонию в Европе и НАТО.

Вольф заявил, что европейские государства стали вассалами США, которыми остаются по сей день. Он выразил надежду, что будущее поколение сможет реализовать концепцию суверенной Европы вместе с Россией.

Ранее профессор призвал немцев и русских больше никогда не воевать. Он подчеркнул, что Россия и ФРГ могут прийти к прочному миру и дружбе.