Представитель администрации Трампа назвал сроки достижения прогресса по Украине

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о месяцах, не о годах, и на первые результаты можно рассчитывать в ближайшие 100 дней.

« М ы с м о ж е м д о с т и ч ь ч е г о - т о в к р а т к о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е . Ч т о я п о д р а з у м е в а ю п о д « к р а т к о с р о ч н о й » ? Я у ж е г о в о р и л о б э т о м в о д н о й и з в а ш и х п р о г р а м м , и л и , т о ч н е е , н а F o x N e w s — м н е х о т е л о с ь б ы ч е р е з 1 0 0 д н е й о п р е д е л и т ь , г д е м ы н а х о д и м с я : л и б о [ н а с т а д и и ] п е р е м и р и я , л и б о [ н а с т а д и и ] п р о ч н о г о м и р а » , — п о д е л и л с я К е л л о г .

Келлог: Трамп даст рычаги РФ и Украине для переговоров по завершения конфликта

До этого Келлог говорил, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за президентом США Дональдом Трампом.

Так он прокомментировал вопрос о том, будет ли новая администрация Соединенных Штатов вводить дополнительные санкции в отношении Москвы для достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил об «очень серьезных» переговорах с Россией по Украине.