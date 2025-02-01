В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мог быть заранее согласован с правительством ФРГ, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, заявил немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. Об этом пишет РИА Новости.

В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ
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По его словам, газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию». Когда президент США Джо Байден открыто заявил об этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, добавил он.

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«Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров», допустил он.

Ранее американский журналист Мэтт Таибби заявил, что взрывы на нитках российского газопровода «Северный поток» могли вылиться в ядерный конфликт.

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