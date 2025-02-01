Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» мог быть заранее согласован с правительством ФРГ, которое, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США, заявил немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию». Когда президент США Джо Байден открыто заявил об этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, добавил он.

Раскрыты подробности организации подрыва «Северных потоков»

« П о э т о м у я с ч и т а ю в е р о я т н ы м , ч т о н е м е ц к о е п р а в и т е л ь с т в о д а ж е з а р а н е е с о г л а с и л о с ь н а в з р ы в г а з о п р о в о д о в в х о д е с е к р е т н ы х п е р е г о в о р о в » , — д о п у с т и л о н .

Ранее американский журналист Мэтт Таибби заявил, что взрывы на нитках российского газопровода «Северный поток» могли вылиться в ядерный конфликт.