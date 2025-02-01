На Кубе раскритиковали воссоздание США реестра ограничений для нее

Куба отвергает решение США восстановить ограничения на финансовые операции с юридическими лицами страны и считает его провокацией, направленной на усиление противостояния. Об этом заявил глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

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По его словам, ужесточение преступных мер против народа Кубы вызовет новые лишения, разделения, еще больше людей захотят покинуть родину.

Дипломат назвал решение Вашингтона новым актом провокации, ее цель - продвижение "безответственных сценариев конфронтации", результаты которых будут противоположны заявленным.

31 января администрация президента США Дональда Трампа вновь ввела ограничения на финансовые операции с юридическими лицами Кубы. Согласно этому решению, новые американские власти восстановили действие списка юрлиц, якобы "контролируемых или действующих от лица или в интересах" вооруженных сил Кубы, разведки или служб безопасности. Попадание в этот список предполагает запрет на проведение определенных финансовых операций с его фигурантами. Таким образом было отменено решение администрации бывшего президента США Джо Байдена.