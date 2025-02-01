В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом

Решение по возможному введению антироссийских санкций в контексте конфликта на Украине остается за американским президентом Дональдом Трампом, заявил спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог. Об этом пишет ТАСС.

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Он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли администрация Трампа вводить дополнительные ограничения против РФ для достижения прогресса в мирном урегулировании кризиса на Украине.

Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против РФ

« Я б ы с к а з а л , ч т о э т о р е ш е н и е о с т а е т с я з а п р е з и д е н т о м С Ш А , е м у р е ш а т ь к а к л и д е р у с т р а н ы » , — в ы с к а з а л с я К е л л о г .

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.