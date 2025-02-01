В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом

Решение по возможному введению антироссийских санкций в контексте конфликта на Украине остается за американским президентом Дональдом Трампом, заявил спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог. Об этом пишет ТАСС.

В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом
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Он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли администрация Трампа вводить дополнительные ограничения против РФ для достижения прогресса в мирном урегулировании кризиса на Украине.

Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против РФ

«Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», высказался Келлог.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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