В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом

Решение по возможному введению антироссийских санкций в контексте конфликта на Украине остается за американским президентом Дональдом Трампом, заявил спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог. Об этом пишет ТАСС.
Он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли администрация Трампа вводить дополнительные ограничения против РФ для достижения прогресса в мирном урегулировании кризиса на Украине.
Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против РФ
«Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», — высказался Келлог.
Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.