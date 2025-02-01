В США подтвердили заинтересованность в завершении конфликта на Украине

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта отвечает интересам Соединенных Штатов. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

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« Э т о д е й с т в и т е л ь н о в и н т е р е с а х н а ш е й н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

В США рассказали о переговорах с Россией по Украине

Ранее Трамп пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

« М ы б у д е м г о в о р и т ь и в о з м о ж н о с д е л а е м ч т о - т о с у щ е с т в е н н о е » , — о т м е т и л о н .

До этого Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».