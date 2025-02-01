В США подтвердили заинтересованность в завершении конфликта на Украине
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта отвечает интересам Соединенных Штатов. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.
«Это действительно в интересах нашей национальной безопасности», — отметил дипломат.
В США рассказали о переговорах с Россией по Украине
Ранее Трамп пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
«Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное», — отметил он.
До этого Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».