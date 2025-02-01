Американский журналист Такер Карлсон предположил, с чем связана непопулярность президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

© Лента.ру

В беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины. По его мнению, украинский лидер превратился в лакея Запада.

El Pais: Зеленский начал подготовку к переговорам Украины и РФ

« О н [ З е л е н с к и й ] ч р е з в ы ч а й н о н е п о п у л я р е н , п о т о м у ч т о о н л а к е й з а п а д н ы х с и л , п р о д а в ш и й с в о ю с т р а н у . У к р а и н ц ы о т л и ч н о з н а ю т , ч т о о н о б о г а щ а е т с я и ч т о э т о д е л а е т в с е р у к о в о д с т в о с т р а н ы » , — о т м е т и л К а р л с о н .

Журналист подчеркнул, что Зеленский подходит под определение диктатора. По его мнению, помощь Украине в конфликте с Россией вредит национальным интересам США.

Ранее Карлсон заявил, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку хотят заработать на восстановлении республики. До этого экс-глава МИД Чехии Кирил Свобода отметил, что Соединенные Штаты получают множество выгод от конфликта на Украине.