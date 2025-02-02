На Западе назвали цели Путина по итогу встречи с Трампом

На Западе назвали цели президента России Владимира Путина по итогу встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Как пишет газета The Hill, саммит с США без Украины нужен России для закрепления статуса сверхдержавы.

« С в о з в р а щ е н и е м Трампа к власти Путин видит возможность разорвать международную изоляцию и реабилитировать свой имидж как государственного деятеля. Больше всего Путин желает, чтобы Трамп помог ему восстановить свой статус на мировой арене», — отмечает автор статьи.

Как отмечает издание в своей публикации, с этой целью сейчас Россия якобы закладывает основу для громкой встречи, которая «могла бы укрепить позиции Путина как внутри страны, так и за рубежом».

« Р о с с и я п о - п р е ж н е м у н е ж е л а е т в е с т и п р я м ы е п е р е г о в о р ы с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой. (...) Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность добиться выгодных для России условий, даже за счет украинского суверенитета и безопасности. Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой взгляд на Россию как на глобальную сверхдержаву», — говорится в публикации.

Трамп в беседе с журналистами в Белом доме неоднократно заявлял о намерении поговорить с российским лидером, выражая надежду, что сторонам удастся достичь «чего-то значительного». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, обозначил, что Москва приветствует это желание.