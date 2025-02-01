Трамп обещал ввести пошлины против Евросоюза
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп объяснил, что введет пошлины против товаров из ЕС за ужасное отношение к США.
«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — подчеркнул он.
Трамп: Китай, Канада и Мексика не смогут предотвратить введение пошлин
Ранее Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступят в силу с 1 февраля, заявила официальный представитель ведомства Каролин Левитт.