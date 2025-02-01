Трамп обещал ввести пошлины против Евросоюза

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

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Трамп объяснил, что введет пошлины против товаров из ЕС за ужасное отношение к США.

« С о б и р а ю с ь л и я в в е с т и п о ш л и н ы п р о т и в Европейского Союза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — подчеркнул он.

Трамп: Китай, Канада и Мексика не смогут предотвратить введение пошлин

Ранее Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступят в силу с 1 февраля, заявила официальный представитель ведомства Каролин Левитт.