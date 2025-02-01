Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ЕС не будет трогать замороженные российские активы из-за страха оказаться на крючке, так как Россия в конце концов придет забрать свои сбережения.

По словам Меркуриса, каждая европейская страна в той или иной мере переживает финансовый кризис, и многие из лидеров этих стран хотят помочь Украине, но их возможностей не достаточно.

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« К о н е ч н о , е с т ь ч р е з в ы ч а й н о л а к о м ы й к у с о к в E u r o c l e a r — з а м о р о ж е н н ы е р о с с и й с к и е а к т и в ы с т о и м о с т ь ю 1 9 0 м и л л и а р д о в е в р о , и д р у г и е з а м о р о ж е н н ы е р о с с и й с к и е а к т и в ы , р а з м е щ е н н ы е в д р у г и х м е с т а х , н о E u r o c l e a r р е ш и т е л ь н о в ы с т у п а е т п р о т и в з а х в а т а э т и х а к т и в о в » , — п о я с н и л а н а л и т и к .

Он добавил, что европейские страны могут «оказаться на крючке» в случае, если санкции в отношении России отменят, и она придет за своими активами.

До этого газета Spiegel писала, что половину из выделенных Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ нельзя тратить на вооружения для Киева.

Ранее посол Канады рассказала, от чего зависит отправка западных войск на Украину.