В США рассказали о переговорах с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп провел брифинг для журналистов в Белом доме, где ему задали вопрос о диалоге Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине.

Reuters: Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным

« М ы в е д е м о ч е н ь с е р ь е з н ы е о б с у ж д е н и я … с Р о с с и е й , д а » , — о т в е т и л о н .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул он. Как отметил украинский лидер, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.