В США рассказали о переговорах с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп провел брифинг для журналистов в Белом доме, где ему задали вопрос о диалоге Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине.
Reuters: Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным
«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — ответил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул он. Как отметил украинский лидер, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.