В США рассказали о переговорах с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В США рассказали о переговорах с Россией по Украине
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Трамп провел брифинг для журналистов в Белом доме, где ему задали вопрос о диалоге Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине.

Reuters: Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным

«Мы ведем очень серьезные обсуждения с Россией, да», ответил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул он. Как отметил украинский лидер, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

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