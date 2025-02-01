Кандидаты в президенты Абхазии высказались об антироссийских настроениях

Кандидаты на пост президента Абхазии высказались об антироссийских настроениях в республике. Их слова приводит «Sputnik Абхазия».

Кандидат Роберт Аршба заявил, что в Абхазии нет антироссийских настроений. Однако он признал, что есть общественный раскол.

В свою очередь, кандидат Олег Барциц назвал проблемой для Абхазии число негативных комментариев об отношениях с Москвой. Он признал, что значительную ответственность за это несет абхазская сторона.

« Э т о н а ш а н е к о м п е т е н т н о с т ь » , — д о б а в и л Б а р ц и ц .

Ранее исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба в письме президенту России Владимиру Путину заявил, что республика является надежным партнером для РФ в противостоянии Западу. Он также объяснил текущую политическую ситуацию расколом в обществе и ошибками, допущенными предыдущими властями.