Норвегия отпустила судно Silver Dania с россиянами

В полиции Норвегии заявили, что отпустили корабль Silver Dania с гражданами России.

© CC BY 3.0 / Wolfgang Fricke / Silver Dania 2021 near Torshavn

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее полиция королевства задержала судно Silver Dania, на борту которого находился российский экипаж. Основанием для задержания стал запрос от властей Латвии.

Именно это судно заподозрили в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море.

Впоследствии посольству сообщили, что россиян с задержанного в Норвегии корабля не арестовали.